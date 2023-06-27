Kylie Jenner, oğlunun adını doğduktan 16 ay sonra değiştirdi

Reality şov yıldızı Kylie Jenner, ünlü Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu 2022’nin Şubat ayında dünyaya getirmişti. Erkek bebeğin isminin Wolf Jacques olduğunu duyuran Kylie Jenner, doğumdan bir ay sonra çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıklamıştı. Fakat ünlü yıldız, medya ve paylaşımlarda bebeğin isminin halen Wolf Jacques olarak geçtiğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

WOLF İSMİ İLE BEBEK KENDİSİ GİBİ HİSSETMEMİŞ

Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile “Oğlumuzun adı artık Wolf değil, bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” dedi. Bebeğin yeni ismi ise Aire oldu.

Kylie Jenner’ın Scott ile ilk çocuğunun ismi ise Stormi. Stormi şu an beş yaşında bir kız çocuğu.