Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandığını duyurdu

2011'de eski basketbolcu Burak Gacemer ile dünyaevine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, hayranlarına üzen bir haber verdi. Uzun yıllardır sosyal medyada içerik üreten ünlü isim, bir süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı.

“UTANACAK HİÇBİR ŞEY YOK”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastalığının ortaya çıktığını belirten model şu ifadeleri kullandı:

“Güzel insanlar, depremden bir hafta sonra sabah kalktım ve elimi sırtıma geçirince birkaç nokta hissetim, alerji sandım ama kaşıntı yoktu. Çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyü bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi.”

“Doktor direkt gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim.”

“İki ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer.”