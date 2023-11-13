Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'a ilanı aşk: Hayatımda olmanı seviyorum

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü futbolcu, Özkan'a olan aşkını yeni paylaşımıyla duyurdu.

"Sen, benim en iyi yerimsin"

Torreria, Özkan ile birlikte olduğu 9 kareyi takipçileriyle paylaştı. Lucas Torreira, yayımladığı gönderilere, "Sen, benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lucas Torreira #LT14 (@ltorreira34)'in paylaştığı bir gönderi

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, aşklarını ilk kez 31 Ekim'de sosyal medya hesaplarına taşımıştı.

"Parlamayı asla bırakmıyorsun"

Torreira, Devrim Özkan'a geçtiğimiz haftalarda gönderdiği çiçeğe "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.