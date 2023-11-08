Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan’dan hamilelik iddialarına yanıt geldi

Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor. İkili sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan karelerini paylaşarak aşklarını duyurmuştu.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR”

Lucas Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi.

Devrim Özkan hakkında çıkan haberleri yalanlayarak asılsız haberler için hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

İddialarından ardından X hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!” ifadelerini kullandı.