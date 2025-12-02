LvbelC5, sevgilisi Ece Kırtınar'ı paylaştı
Ünlü rapçi LvbelC5, Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan sevgilisi Ece Kırtanır'ı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi LvbeC5, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Kırtanır ile aşklarını gözler önüne seren çift, sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı.
SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI
Rapçi, sevgilisiyle öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.