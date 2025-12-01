Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı

Mariah Carey, Şükran Günü için devasa bir parti hazırlığı yaparken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, hazırlıklarını yaparken, ihtişamlı görünümünden de ödün vermedi.

Beş Grammy ödüllü Mariah Carey, mutfakta yemek yaparken serbest bıraktığı yapılı saçlarının yanı sıra ellerinin görüntüsüyle dikkat çekti.

"EVET, ELDİVEN TAKIYORUM"

Mariah Carey'in kelebek yüzüğü yiyeceklerin arasında parıldıyordu. Carey'in ışıltılı yüzüğü bir çift siyah lateks eldivenin üzerinde duruyordu. Ünlü şarkıcı; "Evet, eldiven takıyorum. Tamam mı? İşte bunu seviyorum" dedi.

DEĞERİ 42 BİN DOLAR...

Kelebek şeklindeki pırlanta yüzüğün değeri 42 bin dolar. 350 milyon dolar servetin sahibi olan iki çocuk annesi sanatçı için 42 bin dolar yüksek bir meblağ değil. Ancak Mariah Carey, bu pırlanta yüzüğü tam 20 yıldır takıyor. Çok mecbur kalmadıkça da asla parmağından çıkarmıyor.