Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı

Müziğin divası Mariah Carey, kişisel tarzındaki lüks tutkusunu en ilginç ayrıntılarla gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının, tam 20 yıldır parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü, mutfakta yemek yaparken bile plastik eldivenin üzerine taktığı ortaya çıktı.

Mariah Carey, Şükran Günü için devasa bir parti hazırlığı yaparken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, hazırlıklarını yaparken, ihtişamlı görünümünden de ödün vermedi.

Beş Grammy ödüllü Mariah Carey, mutfakta yemek yaparken serbest bıraktığı yapılı saçlarının yanı sıra ellerinin görüntüsüyle dikkat çekti.Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı - Resim : 1

"EVET, ELDİVEN TAKIYORUM"

Mariah Carey'in kelebek yüzüğü yiyeceklerin arasında parıldıyordu. Carey'in ışıltılı yüzüğü bir çift siyah lateks eldivenin üzerinde duruyordu. Ünlü şarkıcı; "Evet, eldiven takıyorum. Tamam mı? İşte bunu seviyorum" dedi.Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı - Resim : 2

DEĞERİ 42 BİN DOLAR...

Kelebek şeklindeki pırlanta yüzüğün değeri 42 bin dolar. 350 milyon dolar servetin sahibi olan iki çocuk annesi sanatçı için 42 bin dolar yüksek bir meblağ değil. Ancak Mariah Carey, bu pırlanta yüzüğü tam 20 yıldır takıyor. Çok mecbur kalmadıkça da asla parmağından çıkarmıyor.Mariah Carey 42 bin dolarlık yüzüğünü plastik eldivenin üstüne taktı - Resim : 3

 

 
 
 
 
 
