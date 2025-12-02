Masterchef'te büyük sürpriz: Hazer Amani seneler sonra stüdyoda

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından MasterChef Türkiye'de ceket yarışları sırasında heyecanlı ve duygusal bir sürpriz yaşandı. Programın eski ve sevilen jüri üyelerinden Şef Hazer Amani, yıllar sonra konuk şef olarak MasterChef mutfağına geri döndü.

Hazer Amani'nin dönüşü, özellikle Somer Şef'in anonsuyla daha da anlam kazandı. Somer Şef, konuğunu büyük bir heyecanla karşılayarak şunları dile getirdi: "Bugün hepimiz için çok heyecanlı bir gün aslında. Buraya gelen şefimiz burada gördüğünüz üçlüden sonra en çok buraya gelen şef. MasterChef'in dört şefi ilk kez bir arada olacak."

Bu gönderiyi Instagram'da gör MasterChef Türkiye (@masterchefturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Bu sözler, Hazer Amani'nin MasterChef tarihindeki önemini vurgularken, yarışmanın dört temel şefinin ilk kez bir araya gelmesi izleyiciler ve yarışmacılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Hazer Amani'nin katılımı, ceket yarışını daha da zorlu ve keyifli hale getirecek.