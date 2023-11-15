Matt LeBlanc'ten 10 yıllık dostu Matthew Perry'e veda: Birlikte geçirdiğimiz zamanlar hayatımın en sevdiğim zamanları

Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan Friends'de Chandler Bing karakteriyle hem hafızalara hem de kalplere kazınan Matthew Perry, 29 Ekim'de evindeki jakuzide hayatını kaybetti.

"Seninle aynı sahneyi paylaşmak bir onurdu"

Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da sıkı bir dost olan Matt Le Blanc, Instagram hesabından, Matthew Perry ile birlikte olduğu Friends’in en ikonik sahnelerinin yer aldığı fotoğrafları paylaşarak dostuna veda etti. Matt Le Blanc fotoğraflara şu notu düştü:

“Matthew... Üzülerek veda ediyorum. Açıkçası birlikte geçirdiğimiz zamanlar hayatımın en güzel zamanlarıydı. Seninle o sahneleri paylaşmak ve arkadaşım demek bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni unutmayacağım. Asla. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün. Çok seviyorum. Ve sanırım bana borçlu olduğun 20 dolar sende kalacak.”