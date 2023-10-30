Friends yıldızı Matthew Perry'nin vefatından ardından bazı ayrıntılar ortaya çıktı

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteri ile ünlenen Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesi herkesi üzüntüye boğdu. 54 yaşındaki Matthew Perry, dün evindeki jakuzide ölü bulunmuştu. Ünlü ismin ölümüne dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN

Matthew Perry'nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde de jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını yayımladığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu?" notunu düştüğü görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Matthew Perry (@mattyperry4)'in paylaştığı bir gönderi

OTOPSİ YAPILACAK

54 yaşında vefat eden Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefonla numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü oyuncuyu jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMADI

TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor.

Matthew Perry'nin asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı. Jakuzide öldüğü anlaşılan oyuncu hiç hastaneye götürülmedi.

İKİ SAAT PICKLEBALL OYNADI

Matthew Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenildi. Evinin yakınında bulunan bir mekânda pickleball oynadığı sırada oyuncunun moralinin iyi olduğu ifade edildi.

UYUŞTURUCU YOK, ANTİDEPRESAN VAR

Matthew Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti - anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı. Ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra, 1970'te boşanan ebeveynleri Suzanne Perry ve John Bennett Perry, Perry'nin evine geldi.

Matthew Perry'nin hayranları da Los Angeles'taki evinin ve 'Friends'in çekildiği binanın önüne gelerek çiçek bıraktı.