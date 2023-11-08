Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi

Ünlü şovmen ve sunucu isim Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası tanınmayacak hale geldi.Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ünlü sunucunun arabasının ise ağır hasar aldığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre Erbil'in şoförünün kullandığı araç TIR'la çarpıştı. Maddi hasarın olduğu kazayı yara almadan atlatan ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ÖNCESİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil kaza öncesi akşam yemeğinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erbil, yanında bulunan kişi için için “Yurtdışından geldiler. Bir proje toplantısı yaptık” dedi.

'EVLİLİK ÇOK GÜZEL AMA BAŞARAMAM'

Mekan çıkışında konuşan Serdar Ortaç, aşk sorularına “Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam. Çocuk da olsa iyi olurdu ama” cevabını verdi.