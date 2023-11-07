Mirasını kime bırakacağını açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın mal varlığı...

Uzun süredir yaşadığı hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yaptığı yayınlarda yüksek miktarda borcu olduğunu söylüyordu. Ancak ünlü sanatçı, borcunu sıfırladığı açıkladı.

'15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİM'

Ortaç, "15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç öldükten sonra mallarını çalışanlarına bırakacağı iddiası hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"ÇOLUK ÇOCUK YOK O YÜZDEN ÇALIŞANLARA VERECEĞİM"

Ünlü şarkıcı mirasını çalışanlara bırakacağına dair iddialara ise, "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" dedi.

Serdar Ortaç vasiyetine dair sorular karşısında da "Ben yazdım verdim. Onlar halleder. Dur ölmeyeyim hemen de..." cevabını verdi.