Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide buluştu! 5 milyon izlendi

Mehmet Günsür kızı Cloe ile aynı dizide buluştu. Oyuncu Mehmet Günsür’ün kızı Cloe ile rol aldığı ve İtalya’nın Rai-1 kanalında yayınlanan “Lea” (Yeni Bir Gün) dizisi ilk bölümüyle 5 milyon kişi tarafından izlendi. Aynı gün ekrana gelen “Inter Milan-Roma” maçını geride bırakan dizi, izleyicilerin yüzde 22.4’üne ulaştı.

8 BÖLÜM TASARLANDI

8 kısım olarak planlanan dizide Günsür’ün kızı Cloe, “Martina” rolünü canlandırıyor. Oyuncunun 3 çocuğundan en ufağı olan Cloe, bu rolle babasının izinden giderek oyunculuğa ilk adımını atıyor.

LEA (YENİ BİR GÜN) DİZİSİ KONUSU

Günsür’ün hayat verdiği Arturo Minerva, sanatçılara eşlik ederek dünyayı dolaşan Türk kökenli bir müzisyendir. Müzisyen, bir ilişkisinden istemeyerek kız çocuğu sahibi olur ve annesi çocuğu terk eder. Arturo, Martine ismini koyduğu çocuğuyla İtalya’ya yerleşir ve ona tek başına bakar.