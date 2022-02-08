Pedro Almodovar’ın son filmi ‘Paralel Anneler’, İKSV Galaları'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Pedro Almodóvar’ın yönettiği Paralel Anneler (Madres Paralelas), vizyona girmeden önce 22 Şubat’ta İKSV Galalarında özel bir gösterim ile gösterilecek.

2019 yılında Acı ve Zafer ile Cannes'da ödüllendirilen, İnsan Sesi ile kısa metrajda da yetkinliğini gösteren Almodóvar 'ın son filmi ilk gösterimini 2021 Venedik Film Festivali'nin açılışında yaptı. Yönetmenin "Anneliğin Don Kişot'u" dediği Paralel Anneler, doğum için hastaneye giden iki hamile kadını anlatıyor: Orta yaşlı, pişmanlık duymayan Janis ile korkularını aşamayan, pişmanlık dolu gencecik Ana. Hastanede tanışan iki kadın doğumu beklerken koridorda birbirleriyle çok şey paylaşır. Bu zaman diliminde paylaştıkları birkaç kelime, şans eseri gelişen ve karmaşıklaşan hayatlarını kesin bir şekilde değiştirecek, ikisi arasında çok yakın bir bağ oluşturacaktır.

Başroldeki Penélope Cruz'un performansıyla prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getiren Paralel Anneler, Almodóvar'a özgü sürprizler, acı veren seçimler, tutku dolu karakterleriyle unutulmayacak bir melodram.