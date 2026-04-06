Mehmet Günsür 20 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile hayatını birleştiren Mehmet Günsür, 20 yıllık evliliğine dair merak edilenleri 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında paylaştı. Profesyonel bir belgesel yönetmeni olan eşi Mongio ve üç çocukları (Cloe, Maya, Ali) ile gözlerden uzak bir yaşam süren Günsür, bu birlikteliği bir "takım oyunu" olarak nitelendiriyor.





“ARTIK RESMEN BİR ÇETEYİZ, BİR KABİLEYİZ”



Evliliğin temelinde ortak bir ruh yakalamanın önemine değinen Günsür, hayat arkadaşıyla olan bağını şu sözlerle özetledi:

Bu yıl evliliğimizin 20. yılına girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün yeniden evlenebilirim; evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi Peaky Blinders dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum.



TARTIŞMALARDA "YABANCI DİL" YÖNTEMİ



İlişkilerdeki anlaşmazlık anlarını yönetmek için bir dönem farklı bir yöntem denediklerini belirten oyuncu, çocukların büyümesiyle bu durumun nasıl değiştiğini dile getirdi:

İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizceyi anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı.



KISKANÇLIK YERİNE GÜVEN



Kıskançlık kavramına bakış açısını da paylaşan Mehmet Günsür, sağlıklı bir ilişkinin anahtarının güven olduğunu vurguladı. Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak bu duygunun gereksizliğine dikkat çeken sanatçı, görüşlerini şöyle aktardı:

Ben hiç kıskanç biri değilim. Geçmişte bunun yüzünden bazı sorunlar yaşadım çünkü eski sevgililerim arasında çok kıskanç olanlar vardı ve ben onların bu problemlerini çekmek zorunda kaldım. Bana göre kıskançlık, ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu. Bu yüzden çoğu zaman gereksiz buluyorum.





