Hailey Bieber'dan aile paylaşımı: Sıradan bir anne değil havalı anne
Hailey Bieber, Paskalya Bayramı’nda eşi Justin Bieber ve oğlu Jack Blues ile geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, Bieber ailesinin birlikte geçirdiği huzurlu anları ön plana çıkarıyor...
Hailey Bieber, 5 Nisan Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı'nda; eşi Justin Bieber ve oğlu Jack Blues Bieber ile olan aile hayatından yeni kareler paylaştı. Rhode markasının kurucusu, aile hayatından kesitler sunduğu paylaşımına "sıradan bir anne değil, havalı bir anne" notunu düşerek ikonik Mean Girls filmine bir göndermede bulundu.
ANNE-OĞULUN KEYİFLİ ANLARI
Paylaşılan kareler, küçük Jack’in kameralardan uzak dünyasına dair samimi bir bakış sunuyor. Fotoğraflarda Hailey Bieber’ın şehir gezintilerinde, konser kulislerinde ve ev ortamında oğluyla geçirdiği anlar ön planda.
BABA-OĞUL BERABER
Jack’in çıkartmalarla kaplı elleri ve elindeki donut gibi detayların yanı sıra; baba-oğulun Justin Bieber’ın 2011 yapımı “Never Say Never” belgeselini birlikte izlemeleri, takipçilerin en çok ilgisini çeken ayrıntılar arasındaydı.
"BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ"
Hailey Bieber, geçtiğimiz günlerde Vogue Australia’ya verdiği röportajda annelik deneyimi ve iş hayatı arasındaki dengeye dair şunları söyledi:
"Ailem tamamlandığında ve birlikte olduğumuzda kesinlikle kendimi en bütünleşmiş hissettiğim an oluyor. Ancak sevdiğim işi yapma, yeni insanlarla tanışma, Rhode ve bu marka üzerinde çalışma konusunda da kendimi çok tutkulu hissediyorum. Bu benim için gerçekten çok tatmin edici olan ve derin bir tutkuyu ateşleyen bir şey oldu. Her iki durum da hayatımdaki en büyük lütuflardan."