Jennifer Lopez’den Victoria Beckham’a yıldızların Paskalya kareleri
Dünyaca ünlü isimler, Paskalya kutlamalarından renkli ve samimi kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gösterişli hazırlıklardan sade aile geleneklerine kadar bayramın öne çıkan detaylarını bir araya getirdik. İşte yıldızların Paskalya paylaşımlarından dikkat çeken kareler...
Jennifer Lopez, Victoria Beckham ve Khloé Kardashian gibi ünlü isimler, bu yılki Paskalya kutlamalarından özel anlar paylaşarak takipçilerini aile yaşantılarına dahil etti. Sosyal medyadaki bu paylaşımlarda; görkemli hediye sepetlerinden tavşan kulaklı aksesuarlarla çekilen samimi ev hallerine kadar pek çok farklı detay ön plana çıktı.
İşte Hollywood yıldızlarının Paskalya coşkusunu paylaştığı samimi kutlama kareleri...
JENNIFER LOPEZ
Jennifer Lopez, Paskalya kutlamalarında samimi ve eğlenceli bir atmosferi tercih etti. Takipçileriyle sevimli bir tavşan kulağı taktığı kareleri ve Paskalya temalı kurabiyelerle dolu tabağını paylaşan sanatçı, kutlama detaylarıyla beğeni topladı.
VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği Paskalya kutlamasından renkli kareler paylaştı. Kişiye özel hazırlanan sepetler ve tematik dekorasyonlarla hazırlanan ortam, Beckham’ın kendi stilini yansıtan detaylarla doluydu.
Çizgili sabahlığı ve pembe tavşan kulaklarıyla masanın başında objektif karşısına geçen Beckham, özenle hazırlanan hediye seçkisini takipçilerine sundu. Beckham’ın paylaşımı, bayramın hem şık hem de eğlenceli yanlarını bir araya getiren sade bir kutlama karesi olarak dikkat çekti.
KHLOE KARDASHIAN
Khloé Kardashian, çocukları için hazırladığı özenli Paskalya sürprizleriyle bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. Evde çocuklar için ayrıca hazırlanan, pastel tonlardaki oyuncaklar ve çeşitli ikramlıklarla dolu hediye sepetleri kutlamanın ana temasını oluşturdu.
Puantiyeli tulumu ve topuklu ayakkabılarıyla objektif karşısına geçen Khloé Kardashian’a; çocukları, annesi Kris Jenner ve kız kardeşi Kim de eşlik etti. Kutlamadan yansıyan kareler, Kardashian stilini yansıtan hem estetik hem de eğlenceli bir atmosfer sundu.
