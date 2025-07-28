Melek Mosso tatilde kafa üstü düştü: "Sadece 3 santimle kurtuldum"

Şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs tatilinde yaşadığı talihsiz bir kaza ile sevenlerini korkuttu. Bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, olayın ciddiyetini şu sözlerle anlattı: "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Arkadaşlar dua edin. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık.”

Melek Mosso, yaşadığı kazanın yanı sıra, son dönemde eşi Serkan Sağdıç ile boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getirdi. 2023 yılında klibinde birlikte rol aldığı Serkan Sağdıç ile evlenen çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmaları ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmeleri boşanma dedikodularını alevlendirmişti.

Konuya ilişkin günler sonra ilk kez açıklama yapan Melek Mosso, basın mensuplarının sorularına şu yanıtı verdi: “O zaman limoniydik. Böyle bir dönem yaşadık. Ama sonrasında tabii ki her şey değişti. Biz de her çift gibi bazen tartışıyoruz. Ama boşanma gibi bir şey söz konusu değil. Birbirimizi çok seviyoruz, mutluyuz.”

Evliliklerindeki krizi atlattıkları anlaşılan çift, aşklarına bir şans daha vermişti. Şarkıcı, eşiyle birlikte gittikleri Tayland tatilinden romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşarak mutluluklarını gözler önüne sermişti.