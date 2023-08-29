Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün!

'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve son olarak Barbaros Hayreddin Sultan’ın Fermanı'nda izlediğimiz Melisa Döngel, bir süredir yaptırdığı estetiklerle gündemdeydi. Ünlü oyuncu son olarak verdiği güzellik tüyosuyla bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

"ŞİŞ UYANIYORSANIZ BASUR KREMİ SÜRÜN"

Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.

"BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"

Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda "Estetik yaptırdın mı?" sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak şöyle yanıt vermişti: "Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum" demişti.