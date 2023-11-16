Melisa Şenolsun: Kışımı yaza çevirdim
Oyuncu Melisa Şenolsun, mayosuyla objektif karşısında poz verdi. Çıktığı tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şenolsun, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Melisa Şenolsun, yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte şehre dönen meslektaşlarının aksine tatil yapmaya devam ediyor. Şenolsun, çıktığı tatilde çekilen karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
KIŞI YAZA ÇEVİRDİ
Mayosuyla objektif karşısında poz veren 27 yaşındaki oyuncu, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı.
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