Melisa Sözen’den yeni imaj! Saçlarını kısacık kestirdi

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan ve uzun süredir müzisyen Harun Tekin ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğine gitti.

İMAJ TAZELEDİ

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi.

Yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Sözen hayranlarını ikiye böldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melisa Sözen (@melisa.sozen)'in paylaştığı bir gönderi

Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını çok beğenirken kimisi de eski saçlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Sözen'in yeni saçlarına Demet Evgar, Tanem Sivar, Pınar Deniz, Ezgi Mola, Biran Damla Sönmez, Burcu Biricik, Şükran Ovalı ve Didem Balçın gibi ünlü isimlerde destek yorumu geldi.