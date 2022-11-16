Merve Boluğur bu paylaşımla ayrılık iddiasını doğruladı: 40 gün önce evlenmişlerdi:

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, 2 aylık beraberliğin ardından 40 gün önce dünya evine girdi. Boluğur 2 Ekim'deki düğünle ilgili yaptığı paylaşımlarda Aydın için "Kocam' dedim dedim, oldun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bugün ise çiftle ilgili boşanma haberleri geldi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre Aydın’la 2 Ekim’de evlenen Merve Boluğur, evleri ayırdı. ve baba evine döndü! Boluğur’un alyansı çıkarması da “ayrılık” iddialarını güçlendirdi. Boluğur dün akşam ise yukarıda gördüğünüz videodaki “Lanet olsun aşkına” şarkısını Instagram hesabından paylaştı.

BOŞANMA TALİMATI VERDİ

Ve haberlere göre çift boşanıyor. Merve Boluğur, boşanma davası açması için avukatına talimat verdi.

Ve son olarak Merve Boluğur Instagram paylaştığı bir mesajda iddiaları doğruladı ve paylaşımına şu notu düştü: Olmadı, teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar.

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