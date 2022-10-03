Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi! İşte düğünden tüm ayrıntılar
Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur dünyaevine girdi. Boluğur'un gelinliği ve 'after' elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
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Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın dün nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.
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Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu düğüne hazırlandığı anlar Instagram hesabından anbean takipçilerine aktardı.
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Merve Boluğur gelinliğiyle ilgili "Tolga Çam özel işçilikle uğraştı etti, yılın gelinliğini yaptı mütevazı olamayacağım, ben de görünce gözlerim parladı" dedi.