Merve Boluğur'un düğününden ayrıntılar! İşte Merve Boluğur'un gelinliği ve yorumlar
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın dünyaevine girdi... Gelinlik seçimi, saç tasarımı ve makyajı pek çok kişi tarafından beğenildi. Boluğur'u görenler 'Teşekkürler bize gerçek bir gelinlik gösterdin' yorumunda bulundu.
Bir süredir DJ Mert Aydın ile beraber olan Merve Boluğur, dün gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Merve Boluğur'un gelinliği herkes tarafından büyük beğeni topladı.
Düğün ile ilgili tüm ayrıntılara 'Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi! İşte düğünden kareler' haberimizden ulaşabilirsiniz.
Merve Boluğur'un gelinliği Tolga Çam imzalıydı. Boluğur, gelinliğiyle ilgili "Tolga Çam özel işçilikle uğraştı etti, yılın gelinliğini yaptı mütevazı olamayacağım, ben de görünce gözlerim parladı" dedi.
Merve Boluğur'un saç tasarımını Garage Hair Repair Studio, makyajını ise Gülhan Aydın yaptı. Merve Boluğur'un görüntüsüne baştan aşağı beğeni yağdı.
Ayrıca sosyal medyada herkes tarafından beğenilen gelinlik 'Asalet' şeklinde yorumlandı. Bazı kullanıcılar, 'Teşekkür ederiz senin sayende gelinlik gördük' yorumunu yaptı.