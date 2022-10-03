Merve Boluğur'un düğününden ayrıntılar! İşte Merve Boluğur'un gelinliği ve yorumlar

Bir süredir DJ Mert Aydın ile beraber olan Merve Boluğur, dün gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Merve Boluğur'un gelinliği herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Düğün ile ilgili tüm ayrıntılara 'Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi! İşte düğünden kareler' haberimizden ulaşabilirsiniz.