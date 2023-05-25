Merve Dizdar, Cannes kıyafetini eleştirenlere yanıt verdi

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin beşinci gününde, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi dünya prömiyerini yaptı. 'Kuru Otlar Üstüne' filminin galası için filmdeki oyuncularla Cannes'a giden Merve Dizdar'ın giydiği pembe ve tek kolunu açıkta bırakan elbise, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

“BENİ YA BÖYLE SEVECEKSİNİZ YA DA SEVMEYECEKSİNİZ”

Dizdar, eleştirilere Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Yorumlarınızı okudum. O kadar çok iğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim yazanlar… Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz.”

“Ben böyle seviyorum. Eminim siz olsanız daha şık olursunuz. Ama ben kendimi böyle iyi hissettim. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim için daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz.”

“Yorulmayın boşuna. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu. Mutluyum ben merak etmeyin.”