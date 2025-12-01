Mine Tugay'dan Ayla Algan paylaşımı

Mine Tugay, 86 yaşında 2024'te hayata veda eden müzisyen ve oyuncu Ayla Algan'ı yâd etti.

"OYUNCULUĞA BAŞLAMA SEBEBİM"

Sosyal medya hesabından Ayla Algan ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayımlayan Mine Tugay, paylaşımına; "Ayla Algan... Oyunculuğa başlama sebebim. O olmasaydı belki de konservatuvar okumaz, oyuncu olmaz, çok sıkı bir tiyatro seyircisi olarak hayatıma devam ederdim. Her tanış olduğumuz insanın hayatımıza dokunuşuna, farkında olmadan yön vermesine bayılıyorum, minnettarım..." ifadelerini not düştü.

AYLA ALGAN NEDEN VEFAT ETMİŞTİ?

Ayla Algan, 2024'te senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etmişti.