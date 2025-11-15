Muazzez Abacı'nın veda töreni ve cenaze programı belli oldu! İşte yeri ve tarihi

Türk sanat müziğinin değerli ismi Muazzez Abacı, 78. yaş gününde, 12 Kasım 2025 tarihinde ABD'de hayatını kaybetti. Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi gören sanatçının vefat haberini menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından duyurarak sanatçının sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacağını belirtti.

Muazzez Abacı'nın naaşının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Usta sanatçının anma ve cenaze törenine dair yeni detaylar da açıklandı:

Sanatçı için ilk olarak 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde bir veda töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ise 17 Kasım 2025 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden kaldırılacak ve usta sanatçı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Muazzez Abacı, müzik alanındaki üstün başarıları, yüzlerce konseri ve birçok televizyon programındaki etkinliği sayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.