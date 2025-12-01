Murat Cemcir yoğun bakıma mı kaldırıldı?

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'den gelen son haber hayranlarını endişelendirdi. Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

MURAT CEMCİR NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

MURAT CEMCİR'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME

Yakın çevresinden alınan bilgiye göre; divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı. Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

Sanatçının tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976, Tokat doğumludur. Gürcü kökenli olduğu bilinir. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir.

MURAT CEMCİR NERELİ?

Başarılı oyuncu, Tokat doğumlu olsada Gürcü kökenlidir.

MURAT CEMCİR KAÇ YAŞINDA?

Tokat Niksar'da doğan oyuncu 47 yaşındadır.

MURAT CEMCİR HANGİ ÜNIVERSİTE MEZUNU?

Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur.

MURAT CEMCİR EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncunun bekar olduğu biliniyor.