Murat Ceylan'ın panik anları: Sevgili değil arkadaşız

36 yaşındaki Dilara Aksüyek ile önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda eğlenen Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, flaşlar patlar patlamaz şoke oldu. Ünlü sunucunun paniği yüz ifadesi ve mimiklerinden belli oldu.

DİLARA AKSÜYEK: ÇOK İYİ ARKADAŞIZ, SEVGİLİ DEĞİLİZ!

Aksüyek sevgili yorumları yapan muhabirlere, ''Arkadaşlar yanlış bir anlaşılma var. Biz çok iyi iki arkadaşız, sevgili değiliz. Lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın, yanlış da yazılmasın rica ediyoruz. Güzel güzel sohbet ediyorduk, beni de çok güldürüyordu; ta ki siz gelene kadar... Biz sadece arkadaşız.'' yorumunda bulundu.

Ceylan da, "Arkadaşlar güzel güzel sohbet ediyorduk siz gelene kadar, güzel şeyler yazın" demekle yetindi.