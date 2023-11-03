Murat Dalkılıç ameliyat oldu: Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü

Murat Dalkılıç, burnundan ameliyat olduğunu duyurdu. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 8'inci ameliyatını oldu.

"EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından kendisine gelen çiçeklerin bir fotoğrafını yayınlayan popçu; "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" diye yazdı.

"İLKOKULDAN BERİ ESTETİK YAPTIRIYORUM"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı çıkıyordu. Doktor kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en en zor öyle zamanları başladı. Artık yaptırmam, yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.