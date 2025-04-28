Niran Ünsal: Volkan'ı çok kıskandım, biliyor musunuz?

31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

'HEP HAYALİMDİR SAHNEDE ÖLMEK'

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal da, meslektaşı Volkan Konak gibi sahnede ölmek istediğini söyledi. Ünsal, “Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek” dedi.

'ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK, ÖLÜM HER YERDE'

Ünsal, “İstanbul depreminde İzmir’deydim. Manevi annemle ilgileniyordum. Benim kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kardeşimi kaybettim” diye konuştu.