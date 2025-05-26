Nur Sürer'den aylar sonra gelen Camdaki Kız itirafı

Usta oyuncu Nur Sürer, uzman psikolog Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin programına konuk oldu.

Nur Sürer, sinema ve dizi hayatındaki en zor rolün 'Camdaki Kız'da canlandırdığı 'Feride' karakteri olduğunu söyledi.

"YEŞİLÇAM BU KADAR ZORLAMADI"

Nur Sürer şöyle konuştu: "Yorucu bir 2.5 yıl oldu. Beni çok zorlayan bir karakterdi. Yönetmenle birlikte rolün hakkından geldim. 50 yılda Yeşilçam bu kadar zorlamadı. Zaman zaman tepkiler alan bölümlerimiz oluyordu."