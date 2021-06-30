Nurdan ve İbrahim Büyükak çiftinin mutlu günü

İbrahim Büyükakak-Nurdan Büyükak çiftinin bebek heyecanı... Çiftin Aslan Oktay ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Büyükak aile pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Büyükak, paylaşımında, “Oğlumuz Aslan Oktay dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz” dedi.

Nurdan Büyükak ise Instagram hesabından "Mutlu aile tablosu. Canımız oğlumuz seni çoook seviyoruz" mesajını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nurdan Büyükak (@nurdan_buyukak)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncu İbrahim Büyükak psikolog Nurdan Beşen ile 2018 yılında evlenmiş, çiftin nikah şahitliklerini ise İbrahim Büyükak’ın yakın dostları Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler yapmıştı.