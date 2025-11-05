Nurgül Yeşilçay, Kasım ayında deniz keyfi yaptı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul'un karmaşasından ayrılarak İzmir'de, doğanın içinde bir yaşam kurdu ve en son 'Veda Mektubu' dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Dört yüz doksan yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirerek, kasım ayında soğuk havaya aldırış etmeden denize girdiği keyifli anları takipçilerine aktardı.

Bu paylaşımına "Hastayız diye yasta mıyız?" notunu düşen Yeşilçay, aynı zamanda İstanbul'dan taşınma kararının arkasındaki sebepleri de açıkladı.

Ünlü isim, İstanbul'dan neden kaçılması gerektiğini üç madde halinde sıralayarak, sürekli devam eden yoğun trafiği, herkesin çok gergin ve aniden kavga etmeye hazır olmasını ve şehirde yediği her şeyin lezzetsiz olmasını bu kararın temel nedenleri olarak göstermişti.