O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Programına katılacak kişiler belli olmaya başladı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları ve jüri üyeleri internette araştırılıyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu gerçekleştirdiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam (31 Aralık 2025 Çarşamba) yayınlanacak.

Yılbaşında ekran başında olup programı izlemek isteyenler, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyelerini ve programa gelecek konukların kim olduğunu merak ediyor.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat O Ses'te

2. Sayfa'da yer alan habere göre Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yer alacak.

Taşacak Bu Deniz yıldızlarına sürpriz teklif

Acun Ilıcalı'nın son dönemin dikkat çeken genç oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses için davet gönderdiği iddia edildi. Bu haber sosyal medyada ve hayran sayfalarında büyük bir heyecan yarattı.

Fan sayfalarındaki yoğun ilgi, Ava Yaman ve Burak Yörük'ün 18 Aralık'taki çekimlerde yer almasının kesinleşmesi durumunda, projenin izlenme oranlarına önemli katkı sağlayacağını gösteriyor.