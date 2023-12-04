Ödülünü çöpe atan Reynmen'den açıklama: Bu kadar ödül budalası olmayın, yer yoktu attım

Ünlü şarkıcı Reynmen, Altın Kelebek ödüllerinde bu sene ödül alamamasının ardından ilginç bir paylaşım yaptı. Ünlü rapçi, geçtiğimiz yıl kazandığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklama geldi

Ödülleri çöpe atmasının ardından takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlü fenomenden açıklama geldi.

Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Hz. İbrahim gibi uyandım. Dün gece put kırdım da bu sabah ateşe atılıyormuşum gibi hissediyorum. Arkadaşlar bu kadar ödül budalası olmayın. Attım ulan vitrinimde yer yoktu, attım!" ifadelerini kullandı. Fenomen sözlerine, "Rafa kitap koyacağım, kitap önerisi olan var mı?" diyerek devam etti.

Dikkate aldığı tek eleştirinin hayranlarına saygısızlık eleştirisi olduğunu söyleyen Reynmen, takipçilerinin oylarına saygısızlık etmediğini, ödül törenlerinde verilen ödüllerin oylarla seçilmediğini söyledi.