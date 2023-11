Onur Saylak: Yeri geliyor alt değiştiriyorum

Tuba Büyüküstün'den Toprak ve Maya adında iki kızı bulunan sonrasında menajer Gözde Yılmaz ile evlenen ve Deniz Ali adında bir oğlu olan Onur Saylak, katıldığı programda özel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.

'NORMAL KIYAFETİM BEŞİKTAŞ FORMASI'

Ünlü oyuncu ev halleriyle ilgili, ''Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum" dedi.

'HER ANLARIYLA, HER DERTLERİYLE UĞRAŞIYORUM'

Aktif bir babayım. Her anlarıyla, her dertleriyle uğraşıyorum. Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani. Küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6.30-7'de kalkıyoruz. Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11.5 yaşındalar. Ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum onlara bu zamanı ayırdığım için".