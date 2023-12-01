Onur Saylak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak 77 yaşında hayatını kaybetti.
Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak'tan acı haber geldi. Fahri Saylak, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü yönetmen ve oyuncunun eşi Gözde Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.
"KISACIK ZAMAN, ÇOKÇA ANI, BİNLERCE İYİ Kİ..."
Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, "Kısacık zaman... Çokça anı... Binlerce iyi ki... Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023" mesajını paylaştı.