Onur Saylak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak 77 yaşında hayatını kaybetti.

Onur Saylak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak'tan acı haber geldi. Fahri Saylak, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü yönetmen ve oyuncunun eşi Gözde Yılmaz  sosyal medya hesabından duyurdu.

Onur Saylak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 1

"KISACIK ZAMAN, ÇOKÇA ANI, BİNLERCE İYİ Kİ..."

Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, "Kısacık zaman... Çokça anı... Binlerce iyi ki... Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023" mesajını paylaştı.

Onur Saylak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 2