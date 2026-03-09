Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evi yandı

Beykoz Riva’da bulunan evinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen oyuncu Aslıhan Karalar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 8 Mart sabahı meydana gelen ve villanın çatı katını kullanılamaz hale getiren olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ALEVLER KISA SÜREDE ÇATI KATINI SARDI



Olay, 8 Mart sabahı saat 07.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Villanın çatı katından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm üst katı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ve konut sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





DUMANDAN ETKİLENEN OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI



Yangın esnasında evde bulunan ve yoğun dumanın kapladığı binadan güçlükle dışarı çıkabilen Aslıhan Karalar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen genç oyuncu, ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldı.





ASLIHAN KARALAR'IN SAĞLIK DURUMU



Hastaneden alınan güncel bilgilere göre, Karalar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası, villanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.



Olayın ardından havadan çekilen görüntüler, yangının konutta yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış kaynağına ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.



