Astrolog Filiz Çakal yorumladı: 2026'da evlilik ve ilişki için en uygun zamanlar

"Doğru kişiyi bulduğunuzda geriye sadece tatlı telaşlar kalıyor. Ve başı çeken tabi ki astrolojik açıdan evlilik tarihleri. Sadakat temelli evlilikler ve ilişkiler için retro dönemlerinden kaçınmalıyız. Her bireyin haritası özel etkiler ve tarihler sunuyor olsa da yazdığım zamanları genel olarak değerlendirebilirsiniz."