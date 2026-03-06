Astrolog Filiz Çakal yorumladı: 2026'da evlilik ve ilişki için en uygun zamanlar
Ünlü Astrolog Filiz Çakal yorumladı... Evlilik ve ilişkiler için retro dönemlerinden kaçınmamız gerektiğini söyleyen Çakal, 2026'da evlilik ve ilişki için en uygun tarihleri verdi.
Astrolog Filiz Çakal, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....
"Yeni sene, yeni heyecanlar ve hayaller. Uzun zamandır evlilik planı yapmak isteyenler ancak doğru zamanı yakalayamamış olanlar için bu tarihler çok yardımcı olacaktır. Herkesin hayali elbette mutlu ve huzurlu bir yol arkadaşlığı."
"Doğru kişiyi bulduğunuzda geriye sadece tatlı telaşlar kalıyor. Ve başı çeken tabi ki astrolojik açıdan evlilik tarihleri. Sadakat temelli evlilikler ve ilişkiler için retro dönemlerinden kaçınmalıyız. Her bireyin haritası özel etkiler ve tarihler sunuyor olsa da yazdığım zamanları genel olarak değerlendirebilirsiniz."
EVLİLİK VE İLİŞKİ İÇİN EN UYGUN ZAMANLAR
Ocak ayı: 3-7-19-27
Mart ayı: 24
Nisan ayı: 2-7-15-21
Mayıs ayı: 1-9-21
Haziran ayı: 2-19-22
Ağustos ayı: 1-6-15-19
Eylül ayı: 2-7
Kasım ayı: 16-17-29
Aralık ayı: 1-18