Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü yıldızın sağlık durumu
Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında evde bulunan sanatçı, saldırıyı yara almadan atlattı. Mülkün dışından yedi el ateş açtığı belirtilen kadın şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna’nın Beverly Hills’teki malikanesi, pazar günü öğle saatlerinde düzenlenen bir silahlı saldırının hedefi oldu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13:15 sularında gelen ihbar üzerine olay yerine gidildiği ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Polis yetkililerinin CBS News’e verdiği bilgilere göre, saldırıda hedef alınan mülkün Rihanna’ya ait olduğu kesinleşti. Olay yerinde yapılan incelemelerde saldırı tüfeğine ait boş kovanlar bulundu. Görgü tanıkları ve güvenlik kayıtları, 30’lu yaşlarında bir kadının aracını evin önünde durdurarak yedi el ateş ettiğini ve ardından hızla uzaklaştığını gösteriyor.
Los Angeles Times’a konuşan kaynaklar, silah sesleri yükseldiği sırada Rihanna’nın evin içerisinde olduğunu bildirdi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Saldırı sonrası başlatılan takip sonucunda, şüphelinin aracı Rihanna’nın evinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Araçtaki kadın sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
People dergisine konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki sanatçının bu mülkte partneri A$AP Rocky ve üç çocuğu (RZA, Riot ve Rocki) ile birlikte yaşadığını doğruladı. Silah sesleri yükseldiği sırada evde olduğu bildirilen Rihanna’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anında aile üyelerinden başka birinin yanında olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
TÜM DÜNYANIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ ÇİFT
Rihanna ve partneri A$AP Rocky, geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuklarını kucaklarına almıştı. Riot ve RZA adında iki oğlu daha bulunan çift, son yıllarda hem özel hayatları hem de iş dünyasındaki başarılarıyla gündemden düşmüyor.
Özellikle 2025 yılının başında A$AP Rocky’nin bir arkadaşına ateş açma suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmesi, ailenin hukuk mücadelesiyle geçen zorlu bir dönemi geride bırakmasını sağlamıştı.