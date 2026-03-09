Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü yıldızın sağlık durumu

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI



Saldırı sonrası başlatılan takip sonucunda, şüphelinin aracı Rihanna’nın evinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Araçtaki kadın sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.



People dergisine konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki sanatçının bu mülkte partneri A$AP Rocky ve üç çocuğu (RZA, Riot ve Rocki) ile birlikte yaşadığını doğruladı. Silah sesleri yükseldiği sırada evde olduğu bildirilen Rihanna’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anında aile üyelerinden başka birinin yanında olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.





