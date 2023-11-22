Oyuncu Selen Seyven: Doğum sonrası ameliyathanedeki herkes şaşırdı

Son olarak "Avlu" dizisi ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Selen Seyven, 2020 yılında İzmir'de hayatını Baran Yıldırım ile birleştirmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, 2021 yılında bebekleri Marsel'i kucaklarına aldı. Seyven, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

"Malum babası da ben de esmeriz"

Annelik sürecini anlatan oyuncu, oğlunun sarışın doğmasıyla herkesin şaşkınlık yaşadığını söyledi:

“Marsel 9 ay 15 günlük doğdu. Rahatı fazlasıyla yerindeydi sanırım doğmak için beni zorlamadı ve günü geçtiği için doğumu suni sancıyla başlatmak zorunda kaldı doktorumuz Nagihan Saz. 9 saatlik doğum sancılarından sonra acil sezaryana alındım çünkü Marsel’in nabzı düşmeye başlamıştı. Ameliyathaneye girdikten sonra her şey çok hızlı gelişti ve Nagihan’ın ‘aa bu sarı çıktı’ demesiyle Marsel’i gördüm. Ameliyathanedeki herkes şaşırdı. Malum babası da ben de esmeriz.”