Özge Özpirinçci bebeğine vermek istediği ilginç ismi açıkladı

Oyuncu Özge Özpirinçci ile Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı “İlk ve Son” adlı dizi bu hafta BluTV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin heyecanını yaşayan Özge Özpirinçci'nin bambaşka bir heyecanı daha var. Başarılı oyuncu, önümüzdeki aylarda kızını kucağına almaya hazırlanıyor.

Burak Yamantürk'le altı yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci, haziran ayı başında hamile olduğunu açıklamıştı.

Hürriyet'e konuşan Özpirinççi bebeğine koymak istediği de söyledi.

HAMİLE KALDIĞIMDAN BERİ AKLIMA TEK İSİM VAR: ÜZÜM”

'Bebeğinize isim düşündünüz mü?' sorusunu cevaplayan Özge Özpirinçci gönlünden geçen ismi paylaştı. "Burak hiçbir ismi beğenmiyor" diyen Özpirinçci, hamile kaldığından beri aklında tek bir ismin Üzüm olduğunu olduğunu ve çok dalga geçildiğini anlatıyor:

"Bana herkes, “Çocuğuna bunu yapma Özge” deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma."

BURÇLARI NE?

Burak Yamantürk'ün oğlak burcu olduğunu söyleyen Özpirinççi, "Ben koç. Gelecek olan arkadaşımız da yay burcu. Ah şundan da çok korkuyorum, “Sen benim çocuğumsun” diye davranmaktan. Sonuçta o başka bir birey" diyor.

DÜĞÜN GELECEK YAZ OLABİLİR

Özpirinççi, "Eylülde evleniyor musunuz? Öyle haberler çıktı" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:



Hayır ya, onu biz de okuduk. Şöyle aslında: Tabii ki bürokratik ve hukuki olarak evliliği yapmamız bebek için daha güvenli bir ortamı sağlıyor. Benim hep düşündüğüm şey şu: Mesela Allah korusun Burak hastanelik olsa ben onun ailesi değilim, hukuki olarak... Dolayısıyla nikah yapmamız gerekiyor. Devletin bizi aile olarak görmesi için. Ama düğün olayında çok net şunu söyledim Burak’a: Eğlenip dağıtamayacağım bir düğünde ben kimseyi ağırlayamam, “Ne haliniz varsa görün” derim. O yüzden benim de misafirler gibi eğlenebileceğim bir zamanda düğün yapacağız. O da muhtemelen önümüzdeki yaz olur.

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