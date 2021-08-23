Bebeğe İsim Koyarken Nelere Dikkat Edilmeli? 14 öneri
Bebeğe İsim Koyarken Nelere Dikkat Edilmeli? Yeni anne-babaların en çok merak ettikleri konular arasında bebek ve isim seçimi konusu da var. Bu makalede bebeğe isim seçme önerilerine bakıyoruz.
Dünya üzerinde yaşayan her topluluk, inanışları ile kültürlerinden meydana gelen ve onlara farklı anlamlar yükledikleri isimleri taşır. İsim, ona sahip olanın tanınmasını sağlayan, kendini diğer bireylerden ayıran en belirgin semboldür. Bu sebepten herkes kendi adının güzel olmasını ister. İsim sahibi olmak konusunda ise kişinin seçme şansı yoktur. Bu görev, çocuğun anne ve babasına aittir. Çocuklarına isim verirken aslında ebeveynler, çocuklarının kişiliği kadar, kendi kişilikleri hakkında da ipuçları verirler.
Peki, bebeğe isim seçerken nelere dikkat edilmeli? Elele Dergisi'nin bebek isim sözlüğü ekinde Besray Köker bu soruyu şöyle yanıtlamıştı:
BEBEĞİ İÇİN İSİM SEÇECEKLERE 14 ÖNERİ
- Bir ömür birlikte olunacağı için isim çok önemlidir; onu siyasi, milli, dini, ideolojik bir etiket gibi düşünmeyip yetiştireceğiniz bireye, taşımaktan mutluluk duyacağı, onunla özleşeceği ismi vermeyi seçebilirsiniz.
- Topluluklar, isimlerini kendi dillerinde seslendirdikleri için kişinin sahip olduğu ismin sadece anlamının güzel olması değil; ismin fonetik olarak güzel tınlaması ve ses uyumuna sahip olması da söyleyen ve söylenen açısından önem taşır. Çocuğunuz için yapacağınız ilk ve büyük görev olduğundan, onun için doğru olanı belirlemek konusunda titizlenmeniz de bu ve bunun gibi faktörlerden dolayı normaldir.
- Anlam, ses, ses uyumu kadar işin içinde, farklı bilimlerin de olduğunu bilmelisiniz: İsimleri enerjisi, frekansı ve titreşimi üzerinden inceleyen Akrofonoloji, benzer şekilde ismindeki seslerin doğada yarattığı titreşimle harflerin enerjisini çıkış noktası alan kozmik bir alan olan nümeroloji ve kadim bir Ortadoğu geleneği olan ve gelecek hakkında bilgiler taşıdığı söylenen Ebced hesabı... Tabii bunlara bir de sizin modern isim isteğinizle, aile büyüklerinin geleneksel isimler üzerindeki ısrarlarının yaratacağı çatışmayı da eklemelisiniz. İşte tüm bunlar, çocuğuna isim seçerken size yardımcı olduğu kadar karar vermenizi de güçleştiren unsurlardır.
- Bebeğinizin cinsiyeti belli olduktan sonra, çevrenizden duyduğunuz, söylemekte hoşlandığınız size hoş gelen isimleri not etmeye başlayın. Küçük bir not defteriniz olsun ve aklınıza geldikçe yenileri listenize ekleyin.
- Tabii cinsiyetini öğrenmeden bebeğinizi dünyaya getirecekseniz veya bir kız bir erkek ikiz bekliyorsanız, iki liste tutmalısınız.
- Çocuğunuza vereceğiniz ismin anlamı kadar kulağa hoş gelen seslerden oluşması da önemlidir. Doğrudur; Oben, Sanem, Ecrin, Neriman, Buğra gibi isimler anlam bakımından sergilediği ses uyumuna karşılık gelmeyen isimlerdir. Ancak hiçbir anlamı olmayan isimlerden daha anlamlıdır.
- Türkiye dışındaki ülkelerde isimlerin çok da anlamlarına göre verilmediğini kendinize not düşün. Fransızca bir erkek ismi olan Pierre’in sözlük anlamının “taş” olması gibi...
- Günümüz çocuklarının teknoloji dünyasına doğduğunu göz önünde bulundurun ama çok da kafayı takmayın. “i, ö, ü,ğ, ç, ş” gibi noktalı harflerden bir yere kadar kaçabilirsiniz. Yakıştırdığınız ve içinize sinen isimde bu harflerden biri veya birkaçı varsa, yapabileceğiniz önceden görebildiğiniz kadarıyla sonuçlarını tespit etmeniz olabilir. Çok global düşünüp, hem teknolojiye hem de İngilizce’ye önem verip Türk alfabesinden harflerden kaçıp da, o çok hassas olduğunuz konuda çocuğunuzun adını Server (sunucu) Can (teneke) veya Aytun (iTunes) koymayın!
- Sevgi ve aşkı anlatan hitabet şeklindeki isimler konusunda daha titiz ve seçici olabilirsiniz. Aynı şekilde her ne kadar Türkçe’de kullanımı vardı-yoktu, kalktı-kalkmadı tartışmaları yapıladursun, şapkalı harfler hayatımızın bir gerçeği! Bu harflere sahip isimleri seçerken de dikkatli olmak gerekebilir.
- Yine de bugün Nalan, Lale, Kamuran veya Kazım gibi kalıplaşmış isimler şapkalı kullanılmasalar da ezberden nerede inceltme yapılacağı çoğu kişi tarafından bilinmektedir.
- Kabul edin, çoğunuz çocuğunuza isim seçerken okulda sınıf arkadaşlarının dalga konusu olmayacağı, lakap takılamayacak veya esprisi dönmeyecek kısacası travma yaratmayacak isimleri bulmaya çalışıyorsunuz. Akran zorbalığının birçok formu var elbette. Çocukların aklıyla hele ki, yeni jenerasyonunun düşünme şekliyle aşık atmak kolay değil dolayısıyla ismi itinayla seçersiniz ancak isme takılmayan çocuk bu sefer de soyadınıza takılabilir. Simla ismine ne o imla diye dalga geçerken derken, yedi yaşındaki bir çocuğa Simla ismi simülasyon kelimesini çağrıştırabilir. Demek istediğimiz bunun sonu yok!
- Bu arada bazı isimlerin de, yetişkinken çıkaracağı sorunları öngörmelisiniz. Hanım’a ‘Hanım hanım’ veya Atabey’e ‘Atabey bey’ olarak hitap etmenin zorluğu gibi... Tabii bu isimli kişiler yurt dışında yaşarlarsa hiçbir sorunla karşılaşmayabilirler.
- Günümüzün popüler isimlerinden kaçmayın. İsim koyarken, 15-20 yıl sonrasını da düşünün. Bugün istemediğiniz bir isim ileride çok popüler olabilir.
- Son iki yılın en popüler isimler listesinde; kızlarda Zeynep, Defne, Elif, Ebrar, Miray, Duru, Hiranur başı çekerken erkeklerin liste başında Yusuf ve Eymen yer alıyor. Diğerleri de Asaf, Miraç, Ömer, Emir