Bebeğe İsim Koyarken Nelere Dikkat Edilmeli? 14 öneri

Topluluklar, isimlerini kendi dillerinde seslendirdikleri için kişinin sahip olduğu ismin sadece anlamının güzel olması değil; ismin fonetik olarak güzel tınlaması ve ses uyumuna sahip olması da söyleyen ve söylenen açısından önem taşır. Çocuğunuz için yapacağınız ilk ve büyük görev olduğundan, onun için doğru olanı belirlemek konusunda titizlenmeniz de bu ve bunun gibi faktörlerden dolayı normaldir.