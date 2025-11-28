Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı'dan aşk iddiasına yanıt geldi: Vidi Vidi Etma

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncu Özge Yağız, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yemin, Adını Sen Koy, Sol Yanım, Baba gibi projelerde rol alan güzel oyuncu, 2023 yılından beri birlikte olduğu meslektaşı Burak Berkay Algül ile ani bir kararla yollarını ayırdığı iddia edildi.

Evliliğe doğru ilerlediği düşünülen çiftin farklı şehirlerde yürüttükleri projeler nedeniyle ilişkilerini sonlandırması şaşkınlık yaratırken, bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde, ayrılığın nedeninin Özge Yağız'ın yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"deki partneri Halit Özgür Sarı ile set arkadaşlığının yakınlaşmaya dönüşmesi olduğu ileri sürüldü.

Özge Yağız'dan Esprili ve İnce Cevap

Hakkında çıkan aşk dedikodularına karşı sessizliğini bozan Özge Yağız, söylentilere doğrudan bir yanıt yerine esprili bir göndermeyi tercih etti.

Güzel oyuncu, rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile birlikte verdikleri bir pozda elinde tuttuğu bardakla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özge Yağız’ın elindeki bardakta, Karadeniz şivesiyle yazılmış olan "Vidi Vidi Etma" ifadesi yer alıyordu.

Bu yerel ve esprili ifade, "Dedikodu yapma" anlamına gelmesiyle, güzel oyuncunun hakkındaki tüm söylentilere ince bir gönderme yaptığı ve magazin gündemindeki iddiaları tiye aldığı şeklinde yorumlandı.