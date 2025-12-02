Paul Walker'ın kızından duygusal anma: 12 yıldır sensizim baba

Ünlü oyuncu Paul Walker, 30 Kasım 2013 tarihinde, henüz 40 yaşındayken trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

PAUL WALKER NASIL ÖLDÜ?

Walker, bir hayır etkinliğinden dönerken, arkadaşı ve finans danışmanı Roger Rodas'ın kullandığı 2005 model Porsche Carrera GT marka otomobilde yolcuydu. Araç, yüksek hız nedeniyle kontrolünü kaybederek bir aydınlatma direğine ve iki ağaca çarpmış, ardından alev almıştır. Kazada hem Paul Walker hem de sürücü Roger Rodas hayatını kaybetmiştir.

ÇEKİMLER AKSADI

Walker'ın ölümü, tüm dünyada büyük üzüntü yaratmış ve özellikle rol aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin çekimlerini aksatmıştır.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Vefat eden ünlü oyuncu Paul Walker'ın kızı Meadow Walker büyüdü. 26 yaşındaki Meadow, modellik yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ismin, 4 milyon takipçisi bulunuyor. Meadow, babasının ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu: "Sensiz 12 yıl... Seni sonsuza kadar seviyorum."