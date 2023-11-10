Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer'e: Yaşadığımız sürece bizimlesin

Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş adında oğulları dünyaya gelmişti. Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti. Perihan Savaş, eşinin 28'inci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

Perihan Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Perihan Savaş (@perihansavass)'in paylaştığı bir gönderi

Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023'te Melis Ketenci ile evlendi.

Savaş Zafer, 29'uncu yaşına girdiği gün dünya evine girmişti.