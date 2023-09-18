Petek Dinçöz'den kış hazırlığı: Eve gidip salça yapacağım

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayraktar, geçtiğimiz gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Oğlu İrfan için bir mağazadan ayakkabı bakan Dinçöz, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Evliliğiyle ilgili soruları yanıtlayan Dinçöz, "Her şey yolunda, evliliğimde çok güzel gidiyor. Eve gidip salça yapacağım, kışa hazırlanıyorum. Sahneler mutfağa doğru açıldı" ifadelerini kullanarak, evinin yolunu tuttu.

ARABESK ALBÜM MÜJDESİ

Arabesk albüm yapacağının müjdesini veren ünlü isim, "Arabesk albüm hazırlıyorum. Yeni nesil damar şarkıları seviyor, tanıdık şarkılar da olacak. Heyecanlıyım" dedi.

Şarkıcı Dinçöz, gazetecilerin "Arabesk albümünde düet olacak mı?" sorusuna; "Benim yaptığım düetler hep karşı tarafa yarıyor, bu yüzden dolayı olmayacak. Şaka bir yana, emektar arabesk sanatçılarımız ile olabilir; neden olmasın?" diyerek cevap verdi.