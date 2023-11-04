Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ile gençlik hallerini paylaştı: Sevgilim bak ne buldum

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan'la olan bir karesini paylaştı.

Takipçilerini eski yıllara götürdü

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan'la olan bir karesini paylaştı. Altuğ paylaşımına "Sevgilim bak ne buldum #2006 #tbt not:merak edenlere bacağımda çorap yok, bir tatilden dönmüştük ve ben orda bisikletten düşmüştüm onun izi" notunu düştü.