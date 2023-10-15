Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktı? Açıkladı

'Lise Defteri', 'Bir Dilim Aşk', 'İlk Aşkım', 'Sınav', 'Nefes Nefese', 'Doktorlar', 'Çılgın Dersane' ve 'Avanak Kuzenler' gibi projelerde yer alan Yağmur Atacan, 2008 yılında Pınar Altuğ ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Atacan uzun yıllardır ticaretle uğraşıyor. Yağmur Atacan katıldıkları bir davette oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.

AZ KAZANAN İŞİ BIRAKACAKTI

2. Sayfa'ya konuşan Atacan, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız. Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. İkimizden biri bırakacaktı. Az kazanan işi bırakacaktı. Matematik galip geldi. Ben bıraktım" ifadelerini kullandı. Pınar Altuğ ise "Çalışma oranına göre. Ben haftada 2 gün çalışıyordum, o 7 gün çalışıyordu" dedi.