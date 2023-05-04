Prenses Charlotte büyüdü: İşte prensesin 8 yaş doğum günü pozu!

Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 8 yaşına girdi. Resmi kraliyet hesabı, annesi Kate Middleton'un çektiği kareyi yayınlandı.

Prenses Charlotte büyüdü: İşte prensesin 8 yaş doğum günü pozu!

Kate Middleton ve Prens William çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı olan Prenses Charlotte, 2 Mayıs'ta 8 yaşında girdi. 

RESMİ KRALİYET HESABINDA YAYINLANDI

Prenses’in doğum günü dolayısıyla annesi Kate Middleton’ın çektiği fotoğraf, resmi kraliyet hesabında yayınlandı. Galler Prensesi'nin fotoğrafı Windsor Kalesi'nde çektiği biliniyor.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.