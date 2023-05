Prenses Charlotte büyüdü: İşte prensesin 8 yaş doğum günü pozu!

Kate Middleton ve Prens William çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı olan Prenses Charlotte, 2 Mayıs'ta 8 yaşında girdi.

Prenses’in doğum günü dolayısıyla annesi Kate Middleton’ın çektiği fotoğraf, resmi kraliyet hesabında yayınlandı. Galler Prensesi'nin fotoğrafı Windsor Kalesi'nde çektiği biliniyor.

Wishing Princess Charlotte a very happy birthday! 8 tomorrow 🎈🎂 📸 The Princess pic.twitter.com/0N8Aaxl8s9

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.

Thank you for all the birthday wishes



📸 Millie Pilkington pic.twitter.com/4eIt07mJvW